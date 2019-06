Mondiali, l'Italia contro la Giamaica Bartolini: «Noi felici e concentrate». E la vittoria dell'Australia sul Brasile non aiuta le azzurre

«Le ragazze hanno assorbito tutti gli aspetti positivi di quanto è successo e sono felici, ma l'obiettivo nostro è passare il turno e quindi sono tutte molto concentrate». Milena Bertolini racconta le emozioni della sua Italia ma fissa il traguardo alla vigilia della seconda sfida dei mondiali femminili di calcio. Domani l'avversario è la Giamaica: «Questa partita è la più difficile, e in più può avere tante insidie - dice la ct in conferenza stampa -. Perché loro non hanno il blasone del'Australia, sono in quarta fascia e possono trarre in inganno». La vittoria di oggi in rimonta dell'Australia sul Brasile (da 0-2 a 3-2) rischia di complicare il cammino delle azzurre, che in caso delle sconfiitte delle Aussie avrebbero avuto già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale. Giovedì 13 Giugno 2019, 19:04







