Bonansea: «Siamo state fantastiche, ho pianto»

«Siamo tre le prime otto al mondo, è una cosa fantastica, dopo una partita durissima»: una gioiosa Barbara Bonansea festeggia a Sky il passaggio ai quarti di finale del Mondiale francese. «Oggi ho corso tanto, ho fatto tanta fatica - riconosce - ma giocavamo contro una squadra molto organizzata, dovevamo prenderle in contropiede, pressandole. Ci siamo riuscite e alla fine ho pianto. La nostra è stata una partita di sacrificio - aggiunge la bomber azzurra - io dovevo correre da tutte le parti per fermarle, non ho segnato ma ci ha pensato qualcun'altra e va bene cosi. Ho sempre detto che non c'è nulla di scritto, siamo state formidabili. Arrivare prime nel girone è stata la chiave di essere arrivate fin qui». Adesso Olanda o Giappone: «Sono due squadra difficili, ma ci devono temere anche loro, visto che siamo arrivate fin qui». Martedì 25 Giugno 2019, 20:47







