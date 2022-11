Inghilterra bloccata dagli Usa: 0-0. Ma per Keane e compagni gli ottavi sono a un passo

Pareggio senza gol tra Inghilterra e Stati Uniti, in un match valido per il gruppo B dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio Al-Bayt di Al-Khor. Nella classifica del girone guida la nazionale di Southgate con 4 punti, poi Iran a quota 3, Usa a 2 e Galles fanalino di cosa con un solo punto.

Per la qualificazione agli ottavi saranno decisive le partite del 29 novembre: Stati Uniti-Iran e Inghilterra-Galles. Keane e compagni sono vicinissimi agli ottiavi. Gli inglesi infatti si qualificano agli ottavi anche con una scofitta per 4 gol contro il Galles: ma in un derby nulla è mai scontato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA