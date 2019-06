Agli ottavi sarà Italia-Cina

L'Italia affronterà la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminili, che si stanno disputando in Francia. Il match si disputerà martedì 25 giugno, con inizio alle 18, a Montpellier. La Nazionale asiatica, terza nel gruppo B, è stata infatti ripescata.



Sulla strada delle azzurre ci sarà Peng Shimeng, la portiera cinese che lunedì scorso ha detto no a ben 24 conclusioni della Spagna (la sfida è finita 0-0). Sfida che le ragazze della ct Bertolini faranno bene a non sottovalutare ma che comunque è alla portata di una squadra che non vuole smettere di sognare. Va bene le tre Wang e la Zhang che, assieme alla Peng, sono l'ossatura della squadra ma, come dice Sara Gama, «nessuno avrebbe immaginato di venire qui dopo venti anni e di vincere il girone. Siamo molto felici, e adesso vogliamo toglierci altre soddisfazioni». Giovedì 20 Giugno 2019, 20:22







