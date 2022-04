Mondiali Qatar 2022, i sorteggi alle 18 (senza l'Italia): tutti i criteri per la composizione dei gironi

Non ci sarà l'Italia, ma lo spettacolo è comunque già assicurato. Tutto pronto per i sorteggi dei Mondiali 2022 in Qatar: dalle 18 (ora italiana), a Doha, verranno composti i gironi della fase finale del torneo.

Leggi anche > L'Italia non andrà ai Mondiali in Qatar: «Ripescaggio impossibile, togliamocelo dalla testa»

Sorteggi Mondiali 2022, come funzionano

Le squadre nazionali che parteciperanno ai Mondiali 2022 in Qatar sono 32, di cui 29 già qualificate. Già definite tutte le fasce, con le tre accoppiate ancora in bilico che andranno nella quarta ed ultima fascia. Nella prima fascia compaiono le sette squadre qualificate in posizione più alta nel ranking, oltre al Qatar qualificato come Paese ospitante.

Le 32 squadre di Qatar 2022 saranno suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Ogni girone vedrà confrontarsi una squadra di prima fascia, una di seconda, una di terza e una di quarta. Ci sono poi dei limiti agli accoppiamenti: vietati, nei gironi, i match tra squadre dello stesso continente, ad eccezione delle squadre europee (che però non potranno essere più di due per ogni singolo girone).

Sorteggi Mondiali 2022, le quattro fasce

Queste le quattro fasce individuate dalla Fifa in base al ranking mondiale (ad eccezione del Qatar, in prima fascia di diritto come Paese ospitante):

-PRIMA FASCIA: Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo;

-SECONDA FASCIA: Germania, Olanda, Danimarca, Croazia, Svizzera, Uruguay, Messico e Stati Uniti;

-TERZA FASCIA: Senegal, Iran, Giappone, Marocco, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Tunisia;

-QUARTA FASCIA: Camerun, Canada, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, vincente Galles-Scozia o Ucraina, vincente Nuova Zelanda-Costa Rica, vincente Perù-Emirati Arabi o Australia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA