Mondiale 2026: ecco la nuova formula. Saranno 104 partite in 40 giorni. Tutte le novità

Più partite e quindi più guadagni per i primi Mondiali di calcio in formato maxi, passati da 32 a 48 squadre nella fase finale. Confermate così le indiscrezioni del New York Times sulla nuova formula: nel consiglio direttivo della Fifa è stato infatti approvato un nuovo format per la Coppa del mondo 2026 che si giocherà tra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Con l'aggiunta di 24 partite rispetto alle 80 previste inizialmente, il Mondiale sarà caratterizzato in totale da 104 gare (40 in più dell'ultima edizione in Qatar) per una

durata complessiva di 40 giorni. Le squadre che arriveranno in semifinale giocheranno 8 gare invece delle classiche 7. Il numero delle squadrepartecipanti salirà dalle attuali 32 (come accade dal 1998) a 48.ù

I gironi diventeranno 12 da 4 squadre ciascuno: l'eliminazione diretta partirà ai sedicesimi di finale

Dal punto più a nord e a ovest, Vancouver, a quello più a est, Boston, per finire al limite meridionale rappresentato da Città del Messico. Quasi 5000 km in linea d'aria. Queste le 16 sedi ufficiali: Toronto, Vancouver, Guadalajara, Città del Messico, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle). La novità è che non sarà seguita la linea precedentemente dettata riguardo al format: non ci saranno, dunque, 16 gruppi da 3 squadre ciascuno per evitare nazionali eliminate dopo solo due partite (coi conseguenti rischi per la correttezza della manifestazione). La formula è quella dei tradizionali gruppi da 4 nazionali ciascuna (si passa dagli attuali 8 a 12 gironi).

Grazie al nuovo format la Fifa ha previsto entrate per 11 miliardi di dollari nel ciclo quadriennale che si chiuderà con il Mondiale 2026, quasi 4 miliardi in più rispetto a quanto incassato nello stesso arco temporale terminata con la Coppa del Mondo in Qatar. Altra novità varata dal Consiglio Fifa ha riguarda la finale della Coppa del Mondo 2026 che si giocherà domenica 19 luglio 2026. E sulla base del nuovo calendario, il periodo di stop obbligatorio parte dal 25 maggio 2026, dopo l'ultima partita ufficiale per club il 24 maggio 2026 (le eccezioni possono applicarsi alle partite finali delle competizioni confederali per club fino al 30 maggio 2026 tramite approvazione della Fifa).

