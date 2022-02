Roma, Monchi vuole Cristante al Siviglia. I giallorossi chiedono 22 milioni

Da energia rinnovabile a elementi da smaltire. La cura Mourinho per ora non ha portato risultati sul campo ma sta ribaltando le gerarchie della rosa. Dopo gli addii invernali di Villar, Mayoral e Reynolds in estate sarà il turno di diverso titolari. Tra questi potrebbe finire anche Cristante per il quale è forte il pressing del Siviglia. A volerlo e' quel Monchi che lo portó nella capitale nel 2018. L'agente del centrocampista stava trattando il rinnovo con la Roma che al momento però non ha intenzione di premiare nessuno. Così ha incontrato il Siviglia. L'azzurro può finire in Spagna ma la Roma chiede 22 milioni. Poco meno di quanto vuole per Veretout, altro titolare in uscita. Intanto si prepara la partita di domani contro il Verona: dopo 80 giorni All'Olimpico si ritroveranno Abraham, Pellegrini e Zaniolo. Le assenze di Mancini e Ibanez in difesa potrebbero portare Mou al ritorno alla difesa a 4.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA