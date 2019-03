La Roma cambia guida tecnica e non solo. Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco è ormai ai saluti anche il ds giallorosso Monchi. Il dirigente spagnolo ha deciso di lasciare e nelle prossime ore dovrebbe risolvere consensualmente il proprio contratto con due anni di anticipo sulla scadenza. Probabile destinazione Londra, per una nuova avventura all'Arsenal, che lo ha cercato da diverse settimane, ma gli estimatori non mancano come il Psg. Ultimo aggiornamento: 11:14





© RIPRODUZIONE RISERVATA