La moglie di Dzeko è ancora innamorata di Roma: «Home sweet home»

Martedì 30 Luglio 2019, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un legame che profondo tra la famigliae la città di. Il bosniaco è a un passo dall’Inter, pronta ad accettare le richieste del club giallorosso sulla base di 20 milioni, ma questo non intacca l’amore che la moglie Amra ha per la città eterna. È stata lei a gennaio 2018 a convincere l’attaccante a non accettare ildi Antonioed è ancora una volta lei a postare sulle sue stories di Instagram una foto assieme al marito e ai due figli Dani e Una nel viale adiacente la casa a Casal Palocco: «Home sweet home» si legge sulla storia, che tradotto è «Casa dolce casa». Non è un mistero, infatti, che la famiglia Dzeko abbia trovato nella Capitale un luogo dove essere felici e crescere i propri bambini, lasciarla sarà doloroso anche se la loro abitazione a 10 minuti dal mare non sarà messa in vendita. Chissà, magari quando Edin smetterà di giocare a calcio sarà Roma la città giusta in cui vivere.