Inter, adesso Mkhitaryan è l’arma in più di Inzaghi

di Alessio Agnelli

Micky, scommessa vinta: titolarissimo dal 16 ottobre, confermato anche in Champions League contro il Porto? Il punto di domanda è strettamente (e unicamente) connesso alla forte contusione alla caviglia rimediata sabato sera nel finale di gara contro l’Udinese, con cambio e scongiuri annessi da parte di Inzaghi. Ma, in casa Inter, il nuovo intoccabile in mediana del nocchiero di Piacenza è Henrikh Mkhitaryan, sempre presente (14 partite su 14 dall’inizio in serie A, una in più di Calhanoglu, due più di Barella) dall’impegno di campionato di metà ottobre con la Salernitana (anche 4 gare su 5 da titolare nelle coppe) e pronto a garantire esperienza, tecnica sopraffina e grande sagacia tattica anche contro l’11 di Sergio Conceição.

Già nell’immediato post-partita coi friulani, dopo il gol del secondo vantaggio (il 3° in stagione dopo le reti a Fiorentina e Viktoria Plzen il 22 e 26 ottobre), quello decisivo, le sensazioni del 34enne armeno erano state rassicuranti in tal senso: «Sto bene, avverto solo un po’ di fastidio alla caviglia -il commento a caldo a InterTv - spero non ci sia niente di grave». E, ieri, via Instagram, un nuovo messaggio grande ottimismo, dopo una seduta differenziata (terapie e palestra) alla Pinetina: «Torniamo a vincere! Pronto per la prossima partita col Porto», l’annuncio social di Micky, con buona pace di Marcelo Brozovic, verso la panchina contro i portoghesi. Un Mikhitaryan così non si discute, si schiera. E Simone Inzaghi, salvo contrordini dello staff medico al momento non arrivati, sembra intenzionato a riproporlo anche mercoledì sera, proprio a spese del volante croato, ancora in ritardo di condizione e reduce dai 66 minuti di sabato, e a fianco dei soliti compagni di reparto Calhanoglu e Barella.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 06:25

