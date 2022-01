Mino Raiola operato d'urgenza e ricoverato al San Raffaele di Milano CHI È

Il noto procuratore sportivo Mino Raiola è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere stato sottoposto a un'operazione d'urgenza. Raiola, 54 anni, è uno dei procuratori più importanti al mondo e rappresenta superstar del calcio come Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Mathijs De Ligt e tantissimi altri. Raiola resterà in osservazione al San Raffaele: lo affermano fonti qualificate.

Da cameriere a procuratore dei più grandi calciatori - Chi è

Spregiudicato, abile e geniale, Mino Raiola è uno dei procuratori più influenti e temuti del mondo del calcio. E' nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, il 4 novembre 1967. La sua famiglia emigra meno di un anno dopo ad Haarlem, nei Paesi Bassi, dove il padre con successo apre un ristorante, in cui il giovane Mino - maturità classica - è impiegato come cameriere.

Il locale è frequentato da diversi calciatori olandesi e Raiola comincia a creare le basi per i propri affari. Gioca a calcio ma smette quasi subito e a vent'anni fonda la prima società di intermediazione, la Intermezzo. Grazie a un accordo con il sindacato dei calciatori diventa poi rappresentante all'estero dei giocatori olandesi. Nel 1992 porta Bryan Roy al Foggia, mentre nel 1993 intercorre come mediatore nella trattativa che porta Dennis Bergkamp e Wim Jonk dall'Ajax all'Inter. Diviene poi agente FIFA e abbandona le altre attività. Fonda la società Sportman con sede a Montecarlo, ma con uffici di rappresentanza anche in Brasile, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. Diventa a testa di ponte del Milan: Ibrahimovic, Robinho, Van Bommel, Emanuelson. Il primo gran colpo in Italia però fu Nedved alla Juve (2001) e con l'allora potentissimo dg bianconero Luciano Moggi instaura un rapporto di ferro. Ogni volta che qualche a"suo" campione" cambia club o rinnova Raiola apre le casse. Vive a Montecarlo, parla sette lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e olandese) ha pochissimi collaboratori e preferisce sempre trattare in prima persona i propri affari. Nel 2020 Forbes lo ha inserito al quarto posto al mondo tra i procuratori sportivi con un fatturato da 84,7 milioni di dollari avendo chiuso affari per 847,7 milioni di dollari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 15:52

