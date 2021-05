Mimmo Di Carlo e il trionfo col Vicenza: «Eravamo una piccola Atalanta. Stasera? Dipende da Ronaldo...»

Se si associa alla Coppa Italia il concetto di favola, non si può che tornare indietro nel tempo sino all'edizione 1996-97, quando il “piccolo” Vicenza allenato da un giovane Francesco Guidolin mise in scacco l'intera concorrenza e alzò il trofeo al cielo al termine della doppia finale contro il Napoli. Dopo l'1-0 per i partenopei all'andata al San Paolo, il Vicenza ribaltò il risultato nel ritorno dello stadio “Menti” il 29 maggio 1997, pareggiando i conti con Giampiero Maini, andando ai supplementari e risolvendo la questione con le reti di Maurizio Rossi al 118' e di Alessandro Iannuzzi al 120'. Domenico Di Carlo, attuale tecnico della compagine berica (matricola portata alla salvezza in serie B), era un punto fermo di quel gruppo «perfetto». Lo abbiamo interpellato per un personale ricordo e per un commento sull'attualità, sulla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che andrà in scena tra poche ore al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Cosa conserva ancora di quel trionfo?

«Eravamo dati per sfavoriti dopo la sconfitta dell'andata, ma noi avevamo preparato alla perfezione la partita per cercare di conquistare qualcosa di storico. Fummo bravi ed anche un pizzico fortunati. In quel momento la nostra era una squadra perfetta, un gruppo fantastico. Nel Napoli c'erano invece molte polemiche (era stato esonerato Gigi Simoni, sostituito con il tecnico della Primavera Vincenzo Montefusco, ndr) e questo indubbiamente ci diede una spinta ulteriore per centrare l'impresa».

In precedenza avevate battuto il Bologna in semifinale e il Milan nei quarti...

«E proprio dopo aver eliminato i rossoneri cominciammo a pensare di poter vincere la Coppa Italia, di poter coronare il nostro sogno. Non capita tutti i giorni per una provinciale di battere il Milan. Quel passaggio del turno (1-1 a San Siro, 0-0 al “Menti” con tante occasioni da gol create, ndr) ci diede ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. La serata di Vicenza è ancora indimenticabile».

Quella Coppa Italia non fu un episodio isolato, perché la stagione dopo in Coppa delle Coppe sareste arrivati sino alla semifinale, venendo eliminati solo dal Chelsea di Vialli, Zola e Di Matteo...

«In quel Vicenza si era creata quella che oggi potremmo definire una piccola Atalanta. Non c'era un calciatore che non pensasse all'altro. E così si arrivava alla prestazione di squadra. Con questo spirito, con il coraggio e con l'organizzazione siamo arrivati a giocarcela anche con il Chelsea, che aveva più esperienza di noi».

Dal Vicenza "piccola Atalanta" all'Atalanta di oggi. È favorita nella finale di Coppa Italia contro la Juventus?

«Se Ronaldo dovesse giocare al 100% è favorita la Juve. Se l'Atalanta riuscisse a bloccare Ronaldo, allora diventerebbe favorita lei».

Quale è secondo lei il segreto di questa Atalanta?

«Ci sono una grandissima società e un grandissimo allenatore che lavorano insieme, che ogni anno spostano in là l'asticella degli obiettivi, ma in parallelo cresce anche la qualità della squadra, oltre alla mentalità di giocarsela sempre con tutti a viso aperto. Bravissimo Gasperini, ma anche bravissima la proprietà».

Si aspettava una Juventus addirttura a rischio qualificazione in Champions League?

«Sinceramente no. Quest'anno la Juve ha reso meno delle sue qualità, me l'aspettavo più combattiva e più protagonista in campionato. Ma ha ancora una partita per provare ad aggiustare tutto, anche se non dipende solo da lei».

Finalmente tornano i tifosi allo stadio. Che ne pensa?

«Il calcio è fatto di emozioni, e le emozioni più belle vanno vissute insieme ai tifosi. Quest'anno ci siamo salvati senza di loro e ci sono mancati molto. In tante situazioni vedo delle riaperture ed è giusto riaprire in sicurezza anche gli stadi. Non vediamo l'ora che pure a Vicenza torni la gente al “Menti”, anche perché saremmo sempre più vicini a sconfiggere la pandemia. Altro motivo per gioire».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 12:39

