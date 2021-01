Milan-Torino 0-0 la diretta: esce Ibra, pali di Dalot e Calabria

Zlatan Ibrahimovic titolare contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia di questa sera a San Siro. Lo svedese torna titolare a distanza di oltre un mese e mezzo, quando, durante la sfida del 22 novembre contro il Napoli al San Paolo, un'infortunio lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo. Ora il campione cercherà di ritrovare la forma migliore in vista della sfida di campionato contro il Cagliari. Contro il Torino in campo anche Tatarusanu, Kalulu e Musacchio, che non gioca da undici mesi. In mediana riproposto Calabria con Tonali, a centrocampo Castillejo, Diaz e Leao. Nel Torino panchina per Belotti, c'è Zaza.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Hauge, Theo Hernandez, Colombo, Kessie, Michelis, Di Gesù, Mionic, Olzer. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza. A disp.: Ujkani, Rosati, Evangelista, Izzo, Lukic, Baselli, Belotti, Ricardo Rodriguez, Singo, Verdi, Murru. All.: Giampaolo.

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA