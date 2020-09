Milik ad un passo dalla Roma, giallorossi e Napoli d’accordo su tutto. Dzeko pronto per la Juve

ROMA - L’effetto domino dei bomber è finalmente partito. Dopo settimane di trattative, infatti, si è sbloccato l’affare che porterà Arek Milik alla Roma e di conseguenza libererà Edin Dzeko verso la Juventus (con Suarez però pronto a inserirsi). La trattativa per il trasferimento del polacco ha avuto un’accelerata nelle ultime ore. I dirigenti dei due club stanno discutendo gli ultimi dettagli per annunciare la chiusura dell’operazione già domani. In questi minuti è in corso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e Cristiano Giuntoli che è in collegamento con Aurelio De Laurentiis.



Il presidente sta seguendo l’evoluzione della sua residenza romana, dove sta trascorrendo la quarantena dopo aver contratto il Covid-19. Napoli e Roma hanno trovato l’accordo sulla base di 20 milioni più 5 di bonus, legati al rendimento del giocatore e al raggiungimento della zona Champions League. Un taglio rispetto alla richiesta iniziale di 40 milioni dovuta alla scadenza del contratto di Milik nel 2021 e all’esclusione dalla rosa di Gattuso. L’offerta della Juventus per Dzeko, invece, oscilla tra i 16 e i 18 milioni. Anche in questo caso è questione di ore. Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 22:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA