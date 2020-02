All'asta le maglie di Totti e Immobile: raccolti 110mila euro

Tiziano Ferro a Sanremo 2020 devolverà l'intero cachet delle 5 serate in beneficenza

Giovedì 6 Febbraio 2020, 16:19

Il mondo delloraccoglie 110mila euro per. “United for the heart”, la serata di beneficenza organizzata ada “United Onlus”, ha raccolto oltre 110mila euro in favore della Fondazione IEO-CCM per la ricerca dedicata alle patologie cardiovascolari degli sportivi.Sono stati oltreraccolti in favore della Fondazione IEO-CCM per sostenere il progetto didel Centro Cardiologico Monzino sulla morte improvvisa dei giovani atleti. Il risultato è stato ottenuto da “United for the heart”, l’evento solidale meneghino che si è tenuto pochi giorni fa al Principe di Savoia di Milano, promosso dalla “United Onlus” di Riccardo Calleri, Chiara Geronzi e Alessandro Moggi, che già lo scorso anno aveva coinvolto il mondo dello sport a mobilitarsi per una raccolta fondi in favore della popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi diPresentata da Massimo Giletti e da Roberta Morise, alla serata hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui il presidente di Regione Lombardiail sindaco di Milano, e il gotha dello sport nazionale: dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Gabriele Gravina, presidente della Figc; dall’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a presidenti e dirigenti di Club, dall’imprenditore e manageral presidente del Credito Sportivo Andrea Abodi, e a Paola Ferrari.Al centro della serata si è svolta l’asta di beneficenza, animata da due “battitori” d’eccezione: i. Fra i cimeli sportivi battuti all’asta e oggetto di “accanite” quanto divertenti contese a colpi di rilanci, le maglie autografate di Carles Puyol del Barcellona, didella Roma, di Romelu Lukaku dell’Inter, la maglia della Nazionale di, la maglietta e la racchetta del campione del tennis italiano Matteo Berrettini.I fondi raccolti durante la serata sosterranno il progetto di Ricerca del Centro Cardiologico Monzino dedicato alla Cardiomiopatia Aritmogena, una graveche colpisce anche in giovane età e che costituisce una delle prime cause di morte improvvisa nei giovani e negli atleti. Il responsabile del progetto è il Prof. Giulio Pompilio - Vicedirettore Scientifico e responsabile dell’Unità di Biologia vascolare e Medicina rigenerativa del Centro Cardiologico Monzino. Tra gli obiettivi della Fondazione IEO-CCM, la volontà di riportare l’attenzione sull’importanza dellae del sostegno alla