Manita del Milan al Vicenza (5-1) con prove tecniche di Europa League E arriva Tonali

Come nelle favole, o forse «colpa delle favole» come ha scritto su Instagram nella notte citando una canzone di Ultimo: Sandro Tonali approda al Milan.



La stagione è ormai alle porte, tra poco più di una settimana il Milan affronterà il Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League. La squadra sta mettendo minuti nelle gambe, oggi ha affrontato il Vicenza in amichevole vincendo 5-1 con doppietta di Castillejo, rete di Colombo, Stanga e del nuovo arrivato Brahim Diaz. Non ha giocato Ibrahimovic che ha svolto lavoro personalizzato come da programma. Sabato ci sarà il Brescia dell'ex Tonali, poi si inizierà a fare sul serio



TONALI

Uno dei talenti più promettenti del calcio italiano vestirà la maglia rossonera numero 8, quella di Gattuso. Il Milan era nel suo destino, anche se forse quel bambino immortalato con la maglia rossonera e pubblicato sui social dal centrocampista non se lo sarebbe neppure sognato. E invece Tonali, a soli 20 anni, approda alla corte di Pioli come secondo acquisto più oneroso della gestione Elliot dopo Paquetà. Un'operazione da 35 milioni di euro complessivi: 10 milioni per il prestito di quest'anno, 15 milioni per il diritto di riscatto e altri 10 milioni di bonus. «Sono felice e saluto tutti i tifosi», le poche parole pronunciate rigorosamente sotto la mascherina dopo le visite mediche svolte questa mattina. Ad attenderlo alla clinica la Madonnina una trentina di tifosi che, anche a distanza, hanno voluto far sentire il loro affetto. Poi in serata la firma sul contratto quinquennale. Si aggiunge così un tassello importante nel nuovo Milan giovane, di talenti. E dopo Tonali il Milan sta lavorando anche per assicurarsi il secondo portiere che sarà, molto probabilmente, Ciprian Tatarusanu, ex Lione, atteso a Milano nelle prossime ore. Per lui è pronto un triennale. Movimenti, operazioni di mercato e rinforzi per fornire il prima possibile a Pioli una rosa già completa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 21:50



