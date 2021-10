Milan-Verona, Pioli in emergenza: fuori Theo, Brahim e Maignan. Ma tornerà Giroud

Stefano Pioli prepara Milan-Verona con non poche difficoltà. Il tecnico però non vuole alibi, ma probabilmente non vede l'ora che questa settimana finisca. Perché alla vigilia della sfida contro il Verona, dopo aver dovuto gestire l'infortunio di Maignan, quello di Messias e l'assenza di Theo Hernandez, arriva la notizia della positività al Covid di Brahim Diaz. Il Verona arriva a San Siro consapevole della difficoltà del match ma, in partite come queste, Tudor si affiderà alla voglia di fare bene iin un palcoscenico così importante.

Probabili formazioni Milan- Verona

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 23 Tomori, 15 A.Romagnoli, 2 Calabria; 8 Tonali, 79 Kessié; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 12 Rebic; 9 Giroud. (96 Jundal, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 33 Krunic, 4 bennacer 7 Castillejo, 17 Leao, 64 Pellegri, 11 Ibrahimovic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bakayoko, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. (1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 31 Sutalo, 20 Ruegg, 14 Ilic, 17 Ceccherini, 24 Bessa, 78 Hongla, 9 Kalinic, 18 Cancellieri, 11 Lasagna). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Frabotta.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Dove vedere Milan- Verona in tv e streaming

Milan-Verona, in programma sabato 16 ottobre alle 20:45, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle app presente negli smartphone e in tutti i dispositivi coompatibili. Sarà disponibile anche sulle tv collegate al Timvision box. Milan-Verona questa sera sarà trasmessa anche da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 11:14

