Milan-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Giroud c'è, Ibra e Brahim Diaz in dubbio

Vincere per continuare a sognare in grande, anche a dispetto dei tanti problemi (e infortuni): questo è il mantra del Milan di Stefano Pioli, che sabato ospiterà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro l'Hellas Verona, rinato dalla cura Igor Tudor. Due punti e una gara pareggiata contro la Juventus sono le differenze con il Napoli di Luciano Spalletti, primo della classe e a punteggio pieno in Serie A.

Nella speranza di uno sgambetto dei partenopei, i rossoneri cercheranno di guadagnare terreno contro gli scaligeri. Pioli ha detto che Ibrahimovic è in dubbio per la convocazione, ma ha anche aggiunto una non bella notizia per i rossoneri: anche Brahim Diaz potrebbe non essere della partita. Ecco le probabili formazioni della sfida delle 20:45 di sabato 16 ottobre.

Milan-Verona, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 5 Ballo-Touré; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 12 Rebic; 9 Giroud. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. All. Tudor

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita di San Siro delle 20:45 di sabato tra Milan e Verona sarà visibile sia su Dazn, sia su Sky, e quindi su Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, e 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Calcio al 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale e su Sky Sport al 251 del satellite. Ma sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go e su Now Tv.

