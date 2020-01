Milan, Piatek verso l'Herta Berlino a titolo definitivo

Krzysztof Piatek è vicinissimo all'Hertha Berlino. L'attaccante polacco, a secco ieri sera contro il Torino in Coppa Italia, ha perso il posto da titolare dopo l'arrivo di Ibrahimovic ed è valutato dal Milan circa 30 milioni, la trattativa dovrebbe chiudersi con la cessione a titolo definitivo per 27 milioni. Sono ore calde per il Milan: questa mattina Suso è partito con destinazione Siviglia (l'obbligo di riscatto scatta in caso di qualificazione in Champions a 21 milioni +3 di bonus), il Psv ha praticamente chiuso per Rodriguez in prestito dopo lo stop alle trattative con Fenerbahce e Napoli. Krunic interessa al Cagliari, come confermato dal ds dei sardi, Marcello Carli, dopo un summit in sede: «Krunic è forte, lo conosco e gli auguro tutto il bene». Mercoledì 29 Gennaio 2020, 18:36







© RIPRODUZIONE RISERVATA