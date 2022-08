Milan, addio a Villiam Vecchi: il portiere eroe di Salonicco nella Coppa delle Coppe del '73

di Marco Zorzo

I capelli erano diventati bianchi, ma lo sguardo, quello sguardo da guascone, era rimasto lo stesso di 50 anni fa. Addio Villiam (non con la W, come ci teneva a precisare) Vecchi. Il portiere del Milan, eroe della Coppa Coppe 1973 a Salonicco (1-0 al Leeds) se n’è andato a 73 anni, in punta di piedi. Così come aveva vissuto e vinto in carriera. Erede di Fabio Cudicini, di cui è stato un fiero vice, vincendo tutto in Italia, Europa e nel mondo, aveva chiuso la carriera a Ferrara, nel 1982, l’anno del Mundial. Poi preparatore dei portieri del Diavolo, di Dida, le due Champions (2003 e 2007) le sentiva sue. Quindi l’avventura con Ancelotti al Real Madrid e un’altra Champions vinta. È stato un buonissimo portiere, che il popolo milanista ha amato. Ora parerà da lassù. Ciao, Villiam.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA