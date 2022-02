Milan-Udinese 1-1, le pagelle: Tonali troppo solo in mezzo al campo, Kessie ancora 90' senza gloria, disatro Giroud

L'Udinese blocca il Milan capolista 1-1 a San Siro e ferma la fuga dei rossoneri in classifica. La squadra di Pioli si porta a 57 punti a +3 sull'Inter che però deve giocare due partite. I friulani si portano invece a 26 punti. Il vantaggio del Milan firmato da Leao al 29' del primo tempo non è bastato per aggiudicarsi i tre punti con Udogie che ha trovato il gol del pareggio al 66'.

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 6 Alla fine prende una palla avvelenata che salva il Milan dall'Inferno

CALABRIA 6 Spinge solo quando Deulofeu attacca dall’altra parte. Praticamente mai..

TOMORI 5,5 Beto è un cliente esigente, che richiede impegno e attenzione. Lui dà l’anima ma al Milan di oggi serve anche altro.

ROMAGNOLI 5 Quando deve rincorrere Gerard Deulofeu fa fatica anche lui. Sulla rete si fa sorprendere come un ragazzinO.

THEO HERNANDEZ 5 Non una grandissima partita. Proprio per niente.

TONALI 6 In mezzo al campo resta il padrone assoluto. Peccato che debba giocare da solo.

KESSIE 4,5 Si meriterebbe ancora i fischi per altri novanta minuti senza gloria (e rispetto).

MESSIAS 6 Dentro la partita fin dall’inizio. Esce ma è uno sbaglio (20’ st Saelemaekers 5: Ci mette tanta corsa e voglia. Ma non basta)

BRAHIM DIAZ 5 Non riesce ancora a essere decisivo e chiudere una partita al novantesimo. Di questi tempi però non bisogna accontentarsi… (40' st Maldini sv: verrebbe da dire la mossa della disperazione. Poi guardi la panchina e le alternative sono Krunic e Castillejo)

RAFAEL LEAO 6 Segna la sua rete numero otto in campionato. Una rete che conferma che là davanti senza di lui non si può stare in questo momento di crisi…

GIROUD 4,5 Un disastro. Mai un tiro nello specchio della porta. Mai niente. E c’è ancora chi dice che Ibrahimovic non serve più… (20’ st Rebic 5: Salerno è stato solo un abbaglio?)

PIOLI 5 Che succede al suo Milan? Sbagliata la partita con la Salernitana, sbagliata anche quella con l’Udinese. Niente gioco, niente grinta, solo tanto nervosismo e quello non aiuta mai a vincere. Segno che qualcosa non va. Poi perché accerchiare l’arbitro a fine gara?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 21:00

