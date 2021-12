Milan, la squadra di Pioli super in trasferta e regina dei big match

Il Milan è la squadra regina negli scontri diretti. La squadra di Pioli è quella che ha fatto meglio contro le altre sei grandi sorelle. Fiorentina, la sorpresa di questo campionato, esclusa. L'undici di Pioli ha perso solo con il Napoli e non senza qualche polemica.

I rossoneri hanno vinto nell'ordine con Lazio, Atalanta e Roma. Pareggiato con Juventus e Inter. In totale 11 punti contro i dieci di Simone Inzaghi, i nove di Luciano Spalletti. Poi le le altre.

Numeri che confermano la forza del Milan, che in questo 2021 è risultata essere una delle migliori in Europa. Come riportato da Opta, nessuna squadra ha segnato più reti di quella di Pioli fuori casa nel 2021 nei cinque grandi campionati europei (52 gol, al pari del Manchester City). Reti che hanno permesso ai rossoneri di raggiungere il traguardo delle 17 vittorie fuori casa in Serie A in un singolo anno solare. I rossoneri sono la seconda squadra nella storia del nostro campionato capace di raggiungere questa soglia dopo i 18 successi del Napoli nel 2017.

Ventisette sono il numero totale di vittorie conquistate dal Milan lontano da San Siro in questo 2021. Ventotto è il record del Diavolo, ma bisogna andare indietro con gli anni, primi Anni 50'. Numeri grande squadra che hanno permesso al Milan di Stefano Pioli di concludere il girone di andata con 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), uno in meno di rispetto a un anno fa. Che il Milan sia forte si capisce anche dai calci di rigore, a favore e contro. Con il penalty subìto a Empoli, calciato e trasformato da Andrea Pinamonti, il Milan è salito a quota 5 calci di rigore a sfavore in questo girone d'andata. Solamente lo Spezia (7) e il Bologna (6) ne hanno ricevuti contro di più. In tutto lo scorso campionato i rossoneri ne presero contro 5.

Controllando le statistiche dei calci di rigore a favore invece, la squadra ad averne battuti di più è l'Inter a quota 9, seguita dal Napoli con 7. Il Milan di Stefano Pioli invece ne ha ricevuti a favore 4. Chissà cosa successo se ne avesse battuto cinque in più

