Milan-Torino, al 24' San Siro ricorda Kobe Bryant: striscione e applausi

San Siro ricorda Kobe Bryant e sua figlia Gianna, dopo la tragica scomparsa di entrambi avvenuta domenica. Il Milan ha giocato con il lutto al braccio, ma non c'è stato il minuto di silenzio per onorare la memoria di uno dei più grandi sportivi di sempre (e tifoso rossonero). Il pubblico del Meazza ha fischiato, ma al minuto 24 - il suo numero di maglia - è partito un applauso spontaneo: "Riposa in pace. Kobe e Gianna per sempre insieme", recitava uno striscione della Curva Sud. Martedì 28 Gennaio 2020, 21:24







