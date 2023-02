Milan-Torino 1-0, le pagelle: si è girato... Giroud, Diaz non incide

di Luca Uccello

Il Milan torna a vincere e lo fa battendo a San Siro il Torino 1-0 con un gol nella ripresa di Giroud.

LE PAGELLE ROSSONERE

TATARUSANU 6,5

Ancora una volta chiude la porta. La chiude per bene. Non si capisce come si possa criticare

KALULU 6

Dietro non ancora perfetto ma quando parte è pericoloso. Molto pericoloso

KJAER 5

Ancora un errore grave. Uno di quelli che poteva lasciare il Milan all’ultimo girone dell’Inferno (70’ Gabbia 6: )

THIAW 6

Fa il compitino richiesto da Pioli e sbaglia poco. Meglio così, meglio con la difesa a tre.

SAELEMAEKERS 6

Alexis deve sacrificarsi tanto. Copre, recupera e quando ci riesce porta il pallone anche in avanti. Esce distrutto, senza più un briciola di forza (88’ st Calabria ng)

TONALI 6

Corre come un pazzo su ogni avversario che passa a mille all’ora dalle sue parti. Meno propositivo del solito. Ma contava solo vincere. In che modo non importava (88’ Pobega ng)

KRUNIC 6

Sta crescendo. Sta tornando in condizione. Il jolly di Pioli questa volta non sbaglia partita

THEO HERNANDEZ 6,5

Evidentemente biondo va più veloce. Corre di più. Usa nuovamente il sinistro come sa, come deve fare per mandare in gol i suoi compagni.

BRAHIM DIAZ 5

Ci mette il cuore. Si sacrifica. Si dimostra generoso ma là davanti non incide. Proprio per niente. Assente poco giustificato avendo il numero 10 sulle spalle (78’ De Ketelaere ng: troppi pochi minuti per poter incidere in una gara che rimane aperta fino alla fine)

RAFAEL LEAO 6

Il rinnovo si è fermato (parola di Paolo Maldini) lui però in campo ha ricominciato a correre. Sarà un caso, ma il Milan è tornato a vincere

GIROUD 7

Che colpo di testa, che girata. Mamma mia. Questo è l’Oliviero che San Siro vuole e di cui Pioli ha bisogno (88’ Origi ng)

PIOLI 6

Il Milan ha ancora l’influenza. Forse anche un po’ di mal di pancia. Ma si rialza e va a letto con tre punti preziosi per la Champions League. Per arrivare al meglio alla sfida contro Antonio Conte. Incrocio pericoloso in tutti i sensi

