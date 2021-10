Diretta Milan-Torino 1-0. Dopo 45', decide Giroud su assist di Krunic

Il Milan capolista a pari punti con il Napoli ospita il Torino in uno degli anticipi del turno infrasettimanale. Si gioca alle 20:45 a San Siro e i rossoneri vogliono continuare la corsa dopo il successo di sabato contro il Bologna. In attacco spazio a Giroud, alle sue spalle Leao, Krunic e Salemaekers. Fuori inizialmente Theo Hernandez, recuperato dal Covid. Negativizzato anche Brahim Diaz.

PRIMO TEMPO

45' - Finisce senza recupero la prima frazione di gara a San Siro: il Milan è avanti sul Torino per 1-0 grazie alla rete di Giroud su assist di Krunic

36' - Bella giocata di Leao che salta l'avversario con un piccolo sombrero e poi tenta il tiro al volo: il tentativo finisce lontano dalla porta del Torino

34' - Kalulu viene ammonito per aver trattenuto Singo a destra dell'area di rigore

29' - Conclusione di Leao dalla media distanza, pallone centrale che viene bloccato senza problemi da Milinkovic-Savic

26' - Il Toro sfonda sulla destra e arriva un cross a mezza altezza verso il centro dell'area di rigore, Belotti non arriva a impattare il pallone: niente da fare per i granata, sempre più temibili

24' - Singo blocca una buona azione di contropiede per il Milan e stende Leao: inevitabile il cartellino giallo

22' - I granata manovrano ma Singo non riesce a concretizzare l'azione partita da sinistra. Il Milan tenta il contropiede, Leao non trova però la via della porta

18' - Il Torino tenta di reagire: punizione defilata di Brekalo, Pobega anticipa di testa, ma il pallone finisce ampiamente sul fondo

14' - Il Milan passa in vantaggio. Situazione da calcio d'angolo, Krunic spizza sul primo palo, Giroud sbuca sul secondo e appoggia il pallone in rete

9' - Fallo tattico di Romagnoli su Belotti: il difensore viene sanzionato con il cartellino giallo

5' - Il primo cartellino della gara è per Buongiorno, il difensore del Torino è già ammonito, cosa che potrebbe condizionare la sua gara

1' - Tutto pronto a San Siro per il Milan di Stefano Pioli che stasera se la vedrà contro il Torino di Ivan Juric

Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Kessié; Salemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric

