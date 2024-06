Milan, l'ex Mauro Tassotti: «Serviva un Maldini, il ruolo di Ibra non lo capisco. Leao, Theo e Maignan non si possono vendere. Fonseca? Vediamo...»

di Luca Uccello

Mauro Tassotti vuole un Milan competitivo. Lo vuole lui, lo vogliono tutti i tifosi rossoneri. Un Milan che deve ripartire da un progetto fatto anche di persone. Alla 19esima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, il Tasso ci apre il suo cuore.

Lei ha vissuto tanti Milan, oggi che momento è per il club di Gerry Cardinale?

«Per il Milan è un momento un po’ particolare».

Lo è anche perché, e qui si torna indietro nel recente passato, non c’è più una figura come quella di Paolo Maldini.

«Io non ho mai capito certe scelte. Non ho capito come una persona come Paolo non sia più dentro il Milan. Credo non ci fosse persona più giusta di lui in quel ruolo».

E a proposito di risultati...

«Secondo me i risultati del Milan di Pioli sono buoni. Forse non sembrano così perché in classifica sono arrivati lontani dal Napoli due anni fa e ora dall’Inter. Ma queste due squadre hanno fatto cose straordinarie».

Oggi intanto i tifosi chiedono un progetto ambizioso.

«Bisogna aspettare il mercato per capire se lo sarà. Io credo che il Milan i giocatori più bravi li debba tenere. Il Milan non è una squadra che può pensare soltanto di comprare giocatori giovani, farli crescere, migliorarli e poi rivenderli come è successo con Tonali».

Quindi lei Maignan, Theo e Leao non li venderebbe mai?

«Io non ci rinuncerei mai.

Lei ha capito il ruolo di Ibrahimovic all’interno del Milan?

«Sinceramente ancora no. No, nel senso che Ibra non ha ancora parlato del suo ruolo, di quello che vuole fare. Io non ho ancora capito chi decide all’interno della società ma penso che debba decidere lui con il presidente. È lui l’uomo di calcio».

La scelta di Paulo Fonseca è quella giusta?

«Lo conosco dall’esperienza con la nazionale Ucraina quando lui allenava lo Skakhtar. È uno che ha idee, uno capace poi non so se è il profilo migliore per il Milan»

Sicuramente c’è bisogno di un numero 9

«Forse anche due se la società non confermerà Jovic. Forse era già un’esigenza già del campionato scorso. Siamo all’inizio del mercato. Io faccio sempre il tifo perché il Milan torni grande».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 05:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA