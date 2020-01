Milan, Suso vola a Siviglia. Napoli: prenotate le visite di Petagna

Suso vola a Siviglia. Come da programmi, l'esterno offensivo classe '93 oggi sosterrà le visite con la società andalusa, prima di firmare il contratto pluriennale. Ieri sono stati sistemati tutti i dettagli tra i club: si tratta di un trasferimento in prestito, che diventa obbligo (20 milioni di euro) al verificarsi di determinate condizioni.

Controlli di rito nelle prossime ore anche per Petagna. L'attaccante ex Atalanta è virtualmente un giocatore del Napoli. Gli azzurri hanno raggiunto un accordo (17 milioni di euro) con la Spal, che permetterà al calciatore di trasferirsi a giugno in Campania. Mercoledì 29 Gennaio 2020, 13:24







