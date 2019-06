Milan, sprint per Mario Rui e Veretout: incontro con l’agente

Il Milan imprime un’accelerazione al calciomercato: oggi, a Casa Milan, si è presentato Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Veretout, per portare avanti il doppio affare. In particolare, i rossoneri sono interessati al centrocampista francese messo sul mercato dalla Fiorentina e già offerto alla Roma. I colloqui per il terzino sinistro del Napoli riprenderanno, invece, dopo le cessioni degli altri esterni (Laxalt, Strinic, Rodriguez). In uscita anche Donnarumma, sul taccuino del Psg e dello United. I Red Devils restano intanto in contatto con il procuratore di Pogba, Mino Raiola, al lavoro per accontentare il suo assistito, che ieri ha fatto sapere di voler lasciare Manchester. «Dopo questa stagione, che è stata anche la mia migliore, e tutto quello che è successo, credo per me sia il momento giusto per cercare una nuova sfida da qualche altra parte».

Parole che hanno inevitabilmente infiammato il duello tra Juventus e Real. Di certo, i bianconeri prenderanno un big in mezzo al campo tra Rabiot, Milinkovic-Savic e appunto il Campione del Mondo. Che in Spagna vestono già di blanco.

Ufficialità di giornata: Walter Sabatini è il nuovo coordinare dell'area tecnica del Bologna e del Montreal.







