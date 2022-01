Milan-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

È vietato sbagliare per il Milan che, alle 18:30, ospita a San Siro lo Spezia in una sfida che potrebbe valere il sorpasso sui cugini nerazzurri. La squadra di Stefano Pioli, che viene da tre successi consecutivi in campionato e dal passaggio del turno in Coppa Italia, dovrà di nuovo fare a meno di Tomori: al centro della difesa ancora spazio a Kalulu e Gabbia. Al centro dell'attacco solito ballottaggio tra Ibrahimovic e Giroud, con lo svedese favorito ma con le riserve che saranno sciolte solo con le formazioni ufficiali. La vittoria esterna nel derby contro il Genoa è stata un'autentica boccata d'ossigeno per Thiago Motta ma l'allenatore dei liguri continua ad essere sulla graticola e deve cercare l'impresa nella "sua" Milano per allontanare lo spettro dell'esonero e la zona retrocessione. I bianconeri dovrebbero affidarsi a Verde e Nzola per provare a sfondare il muro rossonero.

🗣️ "We've prepared to start the game at our best" 💬

The Boss ahead of Monday's match against Spezia



🗣️ "Ci siamo preparati per approcciare al meglio la partita" 💬

Le parole di Mister Pioli alla vigilia di #MilanSpezia#SempreMilan pic.twitter.com/j6zY0H9F8f — AC Milan (@acmilan) January 16, 2022

Milan-Spezia, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Reca, Bastoni, Maggiore, Kovalenko, Gyasi; Verde, Nzola. All.: Motta

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara tra Milan e Spezia, in programma allo stadio "Dall'Ara", sarà visibile in esclusiva streaming su Dazn a partire dalle 18:30.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 16:39

