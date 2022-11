Milan-Spezia, Daniel Maldini segna alla squadra di papà Paolo in tribuna

di Redazione web sport

Figlio contro papà: avversari in serie A. Succede anche questo nella serata di San Siro durante Milan-Spezia, in corso al Meazza. E succede che Daniel Maldini, nato e cresciuto calcisticamente nel Milan e oggi attaccante dello Spezia, segni contro la squadra del papà Paolo, seduto in tribuna.

Al 59' del match Daniel Maldini prende palla al limite, tiene botta sulla pressione di Messias e Krunic e fa partire un tiro a giro sul palo alla sinistra di Tatarusanu. La rete del momentaneo 1-1 di San Siro. Poi ci penserà per i rossoneri Giroud a firmare il gol vittoria a un minuto dal 90'.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA