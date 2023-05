Milan, crollo a Spezia: ultrà processano la squadra sotto la curva. Cosa è successo

di Redazione web

Due sconfitte molto pesanti in pochi giorni. E così il Milan è finito sotto processo davanti agli ultrà rossoneri in trasferta a Spezia. Dopo il clamoroso tonfo 0-2 in terra ligure che segue quello ancora più pesante nel derby Champions contro l'Inter, i tifosi della curva sud rossonera hanno richiamato dopo il triplice fischio la squadra sotto il settore ospiti dello stadio Picco e hanno urlato tutta la loro delusione ai giocatori (in prima fila il capitano Calabria e Giroud, c'era anche il tecnico Pioli) che hanno ascoltato in silenzio lo sfogo dei supporters. Il tutto ripreso dalle telecamere di Dazn.

La delusione di Pioli

«Questa sconfitta ci complica il futuro in campionato, per questo martedì dobbiamo fare una grandissima partita e cercare una pur difficile rimonta contro l'Inter». Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta alla Spezia. «È stata una partita equilibrata, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dopo il loro gol ci siamo disuniti. In ogni caso, la prestazione è stata al di sotto delle nostre possibilità.

Kjaer ammette le colpe

«Stasera la nostra prestazione non è stata sufficiente per ottenere la vittoria, ma ora dobbiamo pensare al derby di martedì. Dobbiamo cancellare la partita di oggi, che era comunque fondamentale, perché martedì c'è un'altra guerra. Abbiamo avuto tante difficoltà in queste partite: difficile per me spiegare il perché. Dobbiamo migliorare senza dubbio le nostre prestazioni». Così il difensore del Milan Simon Kjaer dopo la sconfitta per 2-0 con lo Spezia. «Nel primo tempo gara è stata equilibrata, ma dobbiamo essere più dominanti e avere il controllo della partita. Dovevamo chiudere prima il match con le qualità che abbiamo. Con il nostro lavoro dobbiamo essere capaci di cancellare le sconfitte, l'approccio non deve mai mancare. Ora dobbiamo rialzare la testa e lavorare», aggiunge il danese al microfoni di Dazn.

