Milan-Sassuolo 1-0 La Diretta Autogol di Lirola per il vantaggio

Ultimo aggiornamento: 18:55

Milan e Sassuolo si affrontano quest'oggi a San Siro nella gara delle ore 18, valevole per la 26esima giornata di Serie A; i rossoneri, al quarto posto in classifica con un solo punto di vantaggio sulla Roma, in campionato vengono dal 3-0 casalingo sull'Empoli e cercano i 3 punti per tenere dietro i capitolini, mentre gli emiliani domenica scorsa hanno impattato 1-1 nel match del Mapei stadium contro la SPAL, raggiungendo così i 31 punti in graduatoria.G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Suso, PiÄ…tek, ÇalhanogluConsigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Djuricic, BogaSeconda partita casalinga per i rossoneri dopo il già ricordato successo sull'Empoli della scorsa giornata di campionato: archiviata la sconfitta con la Fiorentina del 22 dicembre scorso, il Milan a San Siro ha raccolto 3 vittorie contro SPAL, Cagliari ed Empoli e ha pareggiato il 26 gennaio scorso 0-0 col Napoli. Lontano dal Mapei stadium il Sassuolo ha raccolto ultimamente 2 pareggi e 2 sconfitte e manca la vittoria dallo 0-2 di Frosinone del 16 dicembre scorso.