Milan-Sampdoria 1-0, le pagelle: Maignan, assist meraviglioso. Leao veloce e imprendibile come Jacobs. Quanta grinta Tonali

Il Milan ha battuto 1-0 la Sampdoria a San Siro in una partita valida per la 25esima giornata di serie A. Decisivo un gol di Leao dopo 8 minuti. Con questo successo i rossoneri tornano in testa della classifica con +1 sull'Inter e +2 sul Napoli.

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 7 Non sa solo parare. L’assist per Rafa è qualcosa di meraviglioso e non casuale. Donnarumma questa cose non le ha mai fatte..

CALABRIA 6 Con Murru di fronte si può permettere di andare fino in fondo senza mai rischiare nulla

TOMORI 6,5 Tutto facile contro Caputo. Tutto troppo facile per essere vero…

ROMAGNOLI 6,5 Copia e incolla da Fikayo Tomori.

FLORENZI 6 A volte basta l’esperienza per sostituire per novantaminuti uno come Theo Hernandez (43’ st Kalulu ng).

BENNACER 6 Duello acceso con un altro piccoletto come Sensi. Battaglia che finisce pari (20’ st Krunic 6: normale amministrazione).

TONALI 6,5 Il tifoso del Milan si rivede in lui per l’amore per la maglia per la sua grinta e il suo tifo.

MESSIAS 6,5 Solo Falcone gli toglie la gioia per una rete che meritava (12’ st Saelemaekers 6: Ha voglia di spaccare il mondo e si vede).

BRAHIM DIAZ 6 Non è quello del derby e nemmeno quello vista con la Lazio. Ma contro la Sampdoria basta e avanza (12’ st Kessie 6: Entra tra i fischi di San Siro, quelli dei suoi tifosi e uno striscione che dice tutto: “Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti. Cordiali saluti agli insoddisfatti”).

RAFAEL LEAO 7 Fa concorrenza a Marc Jacobs. Velocissimo, imprendibile soprattutto per Berezsynski… (12’ st Rebic 6: In ripresa. E la palla servita a Giroud lo dimostra).

GIROUD 6,5 Ci prova in mezza rovesciata. Falcone gli dice no. Se l’avesse buttata dentro San Siro sarebbe venuto giù…

PIOLI 6,5 Basta un gol per vincere contro la Sampdoria, per tornare primi in classifica e godersi la vetta. Un gol di Rafael Leao e poi spazio a chi ha giocato meno. Giampaolo gli permette di fare anche turnover…

