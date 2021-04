Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: torna Rebic dal primo minuto, da valutare le condizioni di Keita Balde

Torna il campionato dopo la sosta per le Nazionali. A San Siro il Milan attende la Sampdoria nel match dell'ora di pranzo che aprirà il programma della ventinovesima giornata. Per i rossoneri comincerà l'ultimo sprint di dieci partite verso un posto valido per la prossima Champions League, con un occhio sempre al sogno scudetto e alla rincorsa (difficile, ma ancora non impossibile) all'Inter, distante sei punti (con la gara con il Sassuolo da recuperare). I blucerchiati, a 35 punti, sono virtualmente salvi, ma vogliono raggiungere in fretta la fatidica quota 40 per poi pensare a mantenere l'attuale decimo posto in classifica.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Donnarumma, rientrato a Milanello, si è sottoposto a tampone con esito negativo e verrà monitorato anche nelle prossime ore dopo i casi di positività con la Nazionale. Ante Rebic è a disposizione di Stefano Pioli, ormai recuperato, dopo che è stato accolto il ricorso alla squalifica. Assenti invece Leao e Mandzukic che continuano a fare lavoro personalizzato. Non saranno a disposizione neppure Romagnoli e Calabria che continuano con le terapie. A centrocampo Pioli potrà contare sulla coppia formata da Bennacer e Kessie, troppo poco utilizzata in stagione per i guai fisici dell'ex Empoli. Gli impegni con Turchia e Svezia hanno restituito al Milan assai carichi Calhanoglu e Ibrahimovic.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA SAMPDORIA

Claudio Ranieri dovrà soprattutto valutare le condizioni di Keita Balde. Se l'ex giocatore di Lazio e Inter darà sufficienti garanzie, sarà schierato dal primo minuto, nel 4-4-2 blucerchiato, al fianco di Quagliarella, altrimenti il titolare sarà Gabbiadini. A centrocampo out Ekdal per un infortunio rimediato con la Svezia, si candida il portoghese Adrien Silva: vicino a lui il norvegese Thorsby. C'è un dubbio sulla sinistra con Damsgaard che potrebbe vincere la concorrenza di Jankto.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Selemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

