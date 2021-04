Milan-Samp 0-0 diretta: miracolo di Donnarumma su Thorsby

31'pt Colley rimane a terra, colpito in pieno dalla punizione calciata da Ibra.

30'pt Barriera piena, poi un rimballo premia Kessie, anticipato prima della conclusione verso lo specchio della porta.

29'pt Fallo di Thorsby su Ibra, punizione per i rossoneri dai 25 metri in posizione centrale.

28'pt Milan che non c'è, almeno fino al momento. Samp padrona del campo, e che avrebbe meritato anche il vantaggio per quello che è riuscita a creare.

25'pt Grande occasione per la Samp, ancora pericolosa dalle parti del portiere rossonero. Calcio di punizione che trova il colpo di testa di Thorsby sul quale si supera Donnarumma.

23'pt Gabbiadini inventa per Damsgaard, provvidenziale l'intervento difensivo di Hernandez, che chiude.

22'pt Secondo tiro in porta per la Samp, stavolta a sinistra si sviluppa la manovra con Augello, servito da Quagliarella, che impegna Donnarumma.

19'pt Ritmi blandi, la gara vive di fiammate, portate soprattutto dalla Samp. Per il momento il Milan mai pericoloso dalle parti di Audero.

16'pt Imprecisa la squadra rossonera fino al momento. Il Milan sembra anche poco concentrato, con Ibra beccato già diverse volte in fuorigioco.

14'pt Molto sollecitato Candreva a destra, che insieme a Bereszynksi sta creando molte difficoltà alla retroguardia del Milan.

11'pt Sembra aver trovato la misura la squadra di Pioli. Adesso la Samp si è abbassata, anche se l'errore di Kessie in fase d'impostazione stava per creare un grosso pericolo.

9'pt Prima azione del Milan, con Ibra che allarga per Hernandez, che cerca di nuovo lo svedese. Anticipato proprio un istante prima della conclusione.

7'pt Ospiti in partita. In questa prima parte la squadra di Ranieri è padrona del campo. E sembra essere più in palla anche sotto l'aspetto fisico.

6'pt Pericoloso Gabbiadini, che col mancino cerca di sorprendere Donnarumma. Il portiere del Milan si salva in angolo.

5'pt Sull'asse di destra è pericolosa la squadra di Ranieri, che guadagna il primo angolo della partita.

3'pt Samp pericolosa a destra, con l'inserimento Bereszynski a destra, poi c'è Quagliarella in fuorigioco sul traversone dell'esterno.

2'pt Difesa alta della Samp, con il Milan che cerca subito la profondità con l'inserimento di Calhanoglu.

1'pt Iniziata la partita. Primo pallone per il Milan.

A San Siro le squadre stanno entrando in campo. Tra poco fischio d'inizio di Milan-Samp. La prima gara in programma dopo la sosta per le Nazionali.

Il turno prima di Pasqua è aperto dall'anticipo di San Siro tra Milan e Samp. Punti pesanti per i rossoneri che vogliono rimanere agganciati all'Inter per continuare a sognare lo scudetto. Pioli si affida a Ibra, in campo dal primo minuto. Il rigenerato Calhanoglu alle sue spalle. Ranieri invece con Gabbiadini al fianco di Quagliarella.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemakers, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli

SAMP (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby; Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri.

