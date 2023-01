Il Milan passa a Salerno: 2-1 grazie a Leao e Tonali. Brividi nel finale

Il Milan si impone 2-1 in trasferta a Salerno e riparte all'inseguimento del Napoli capolista. I rossoneri di Pioli grazie a questo successo, alla ripresa del campionato dopo la sosta mondiale, salgono a 36 punti a -5 dalla squadra di Spalletti, impegnata alle 20.45 nel big match contro l'Inter. Il cammino dei rossoneri riparte senza alcun intoppo e dopo il successo a fine 2022 contro la Fiorentina, arriva un successo mai in discussione, se non nel finale, contro la Salernitana di Nicola che resta ferma a 17 punti, grazie ai gol di Leao e Tonali per i rossoneri e Bonazzoli per gli amaranto e il portiere Ochoa grande protagonista della sfida. Il successo del Milan arriva nonostante le tante assenze, con Pioli che recupera Calabria e Saelemaekers, ma perde Kjaer, Ballo-Touré, Krunic, Rebic e Origi oltre al portiere Maignan e Florenzi. In porta quindi confermato Tatarusanu. La difesa è quella titolare, con Giroud confermato al centro dell'attacco, mentre finisce ancora in panchina De Ketelaere. Nicola deve rinunciare all'infortunato Sepe in porta, sostituito dal nuovo acquisto Ochoa. Radovanovic viene schierato al centro della difesa. Al posto dello squalificato Candreva e dell'infortunato Mazzocchi, giocano Sambia e Bradaric. Solo panchina per Bonazzoli, al centro di numerose voci di mercato. Il Milan parte subito forte e al 6' il portoghese Leao riceve da Tonali, va via a Lovato e Fazio e si presenta solo davanti a Ochoa ma il portiere messicano si mette subito in mostra deviando con il piede il tiro incrociato a botta sicura di Leao. Al 9' Calabria riceve sulla destra e crossa di prima per Giroud con il francese che colpisce di testa indisturbato, ma conclude alto. Al 10' il Milan passa: Tonali serve ancora Leao alle spalle della difesa di Nicola, il portoghese salta Ochoa in uscita e deposita il pallone dell'1-0 nella porta sguarnita. La pressione rossonera non si placa e al 15' arriva il raddoppio: Coulibaly rinvia male dalla sua area servendo Tonali che prova la conclusione dal limite. Ochoa respinge sui piedi di Brahim Diaz che scarica all'indietro ancora per l'ex Brescia che incrocia la conclusione e fa 2-0.

La Salernitana accusa il colpo e rischia il ko. Al 28' Leao serve Giroud che di tacco scarica per Brahim Diaz la cui conclusione viene ribattuta da Fazio. Tonali raccoglie la seconda palla e scarica di nuovo per lo spagnolo, che incrocia troppo la conclusione che termina al lato. Al 32' ancora Ochoa protagonista: Brahim Diaz va in verticale per la corsa di Leao, che si allarga un pò con il controllo e scarica di tacco per il francese. Giroud calcia di prima trovando la grande risposta del portiere messicano, grande protagonista della sfida. Ad inizio ripresa è ancora Giroud a sfiorare il gol. Il francese fa la sponda per Saelemaekers, che gli restituisce il pallone in area, anticipato Ochoa, msenza riuscire a spingere in porta la palla del 3-0 per la pressione di Lovato. Al 51' si affaccia in avanti la Salernitana con Dia che serve Piatek in profondità. Il numero 99 porta palla, ma si fa recuperare da Tomori, che lo ferma in modo regolare. Il tris del Milan arriva al 61' ma viene annullato dopo il ricorso al var. Tomori gira verso la porta un calcio di punizione di Bennacer rimasto nell'area della Salernitana. Sulla sua conclusione c'è la deviazione vincente di Brahim Diaz, che si trova però in posizione di fuorigioco. Al 75' la squadra di Nicola rischia di rimanere in dieci uomini per il rosso diretto dell'arbitro Forneau a Bradarić per un intervento ai danni di Kalulu ma richiamato dal var il direttore di gara torna sui suoi passi dopo l'on field review e ammonisce il giocatore. All'82' ancora MIlan pericoloso e Ochoa miracoloso: Tonali serve Giroud che colpisce al volo di sinistro, ma trova la risposta di Ochoa che sulla ribattuta ribatte con i piedi la conclusione di De Ketelaere. All'83' la gara improvvisamente si riapre grazie al gol di Federico Bonazzoli da poco entrato: Coulibaly crossa sul secondo palo per il numero 9, che sbuca tra Kalulu e Saelemaekers e gira in porta con il sinistro il gol dell'1-2. La Salernitana ci crede e spinge in cerca del pari ma il Milan trova spezi in contropiede e al 90' sfiora ancora il gol: Vranckk crossa in mezzo per l'inserimento dell'ex Barcellona Dest, che gira di tacco a colpo sicuro ma Ochoa è ben piazzato e blocca. Al 95' ancora il portiere messicano a salvare la Salernitana, prima su una conclusione di Tonali deviata da Radovanovic e poi su una botta dal limite di De Ketelaere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA