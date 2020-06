Milan, tutti vogliono Bennacer: Psg e Mancheter City in pole position

Il Psg vuole Ismael Bennacer, il Manchester City anche. Pagato 15 milioni di euro, il miglior giocatore della scorsa Coppa D’Africa oggi ne vale almeno 50. E’ la clausola rescissoria che il Milan ha inserito nel suo contratto al momento della firma del contratto. E’ la storia di Bennacer che si prende le prima pagine dell’Equipe in Francia, come quella dei tabloid di mezza Inghilterra. Il Psg di Leonardo avrebbe già avviato i contatti con Moussa Sissoko, agente del giocatore. Da parte dell’entourage del centrocampista centrale c’è un’apertura. Ma nessuno, a cominciare da Bennacer, vuole forzare la mano. Al Milan Ismael sta bene, è pronto a restare ancora, a rispettare gli accordi. Di sicuro il pressing di Leo come quello di Begiristain si farà sentire, sarà a tutto campo. Il Milan vuole tenersi stretto il giocatore almeno per un’altra stagione ancora. Ma la clausola presente nel suo contratto rischia di rovinare i piani di Gazidis. Sul tavolo dell’ad rossonero ci sono le richieste di Ralf Rangnick che non prevede la sua cessione. Ma davanti a una plusvalenza di 40 milioni di euro come si comporterà la proprietà rossonera? Intanto, dopo Ibrahimovic (gli esami strumentali danno speranza di poter vedere lo svedese in campo per i primi di luglio) al Milan potrebbe tornare anche Thiago Silva. Altra età, altro ruolo. Un’operazione esperienza che porterebbe dei sicuri vantaggi alla difesa rossonera e a Romagnoli, che potrebbe finalmente fare quel salto di qualità che oggi non è ancora riuscito a realizzare. Il brasiliano si è liberato dal Psg, ha un ingaggio alto che può essere discusso ancora al ribasso. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 07:00



