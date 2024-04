Milan-Roma in Europa League: dove vederla in tv (gratis) e streaming, probabili formazioni e orario

La Roma oggi scende in campo contro il Milan a San Siro per la gara di andata dei quarti di finale dell'Europa League. Il sorteggio di Nyon ha accoppiato le due squadre che daranno vita al drby italiano nella competizione Uefa. I giallorossi hanno vinto agli ottavi di finale contro il Brighton, eliminato grazie al 40 dell'andata. I rossoneri, invece, hanno battuto lo Slavia Praga prima 4-2 e poi 3-1, per un totale di 7 gol segnati e 3 subiti.

Milan-Roma, Dybala contro Leao: è lotta di classe. Paulo: «Vogliamo continuare con De Rossi»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 17:14

