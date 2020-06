Milan-Roma, dalle 17.15 La Diretta le formazioni ufficiali: rivoluzione Fonseca con 6 cambi

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I ragazzi di Stefano Pioli hanno vinto solo 3 degli ultimi 12 impegni casalinghi di campionato: troppo poco per una squadra col blasone e ambizioni da Milan; la Roma in trasferta ha conquistato fin qui esattamente la metà del totale dei punti che conta in classifica, 24 su 48, pur avendo giocato lontano dall'Olimpico una partita in meno rispetto al numero di match giocati nella Capitale.LE PROBABILI FORMAZIONI (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli.(4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.Va in scena a San Siro uno dei match più importanti di questa 28esima giornata, la sfida tra Milan e Roma. I rossoneri sono tornati in campo determinati dopo la sosta forzata di oltre tre mesi, raccogliendo prima il comunque buon pareggio di Coppa Italia sul campo della Juventus e poi la larga vittoria di Lecce alla ripresa della Serie A; bene anche i giallorossi, che all'Olimpico hanno rimontato il vantaggio iniziale sampdoriano finendo per vincere il match grazie alla doppietta di Dzeko.