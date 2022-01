Diretta Milan-Roma alle 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

José Mourinho torna a San Siro per sfidare il Milan con la sua Roma. I rossoneri, con la difesa falcidiata dal Covid, si affidano all'eterno Ibrahimovic che contro i giallorossi si esalta sempre. Prima volta da avversario per Florenzi. Mourinho, in attesa di Mitland-Niles e Sergio Oliveira, ritrova il capitano Pellegrini.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, B. Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.

A disp.: Mirante, Jungdal, Conti, Krunic, Maldini, Leao, Rebic, Giroud.

All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Lo. Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, El Shaarawy, Mkhitaryan, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov.

All.: Mourinho.

Dove vedere Milan-Roma

La gara tra Milan e Roma, in programma allo stadio San Siro, sarà visibile in esclusiva streaming su Dazn a partire dalle 18.30.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA