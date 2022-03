Milan, in trasferta numeri da record: sempre in gol in 15 partite. Theo: «Continuiamo così»

Lo 0-1 all'Unipol Domus di Cagliari è stata l'undicesima vittoria stagionale per il Milan e la quindicesima partita fuori casa in cui i rossoneri hanno trovato la via del gol. Come riporta Opta, quella attuale è la seconda annata in cui il Milan è andato a segno in 15 trasferte di fila nella sua storia in Serie A, dopo il 1967/68. Un record che fa capire ancor di più la forza dei rossoneri in piena lotta per lo scudetto. Ma Stefano Pioli a Dubai, in visita ai tifosi del Milan, non nomina mai questa parola: «Penso che questa squadra abbia un grande potenziale. Non abbiamo mai escluso nulla, ma questo è il mio obiettivo attuale: raccogliamo più punti della scorsa stagione, giochiamo ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vediamo dove arriviamo». E il Milan oggi ha un vantaggio non da poco: «Non essere più coinvolti in altre partite infrasettimanali ci consentirà di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori». E insieme «stiamo cercando di scrivere una nuova pagina nella storia».

A Gulf News, una delle principali testate degli Emirati Arabi Uniti, il tecnico rossonero ha parlato anche dell'esperienza in Champions League: «Abbiamo imparato molto, ma soprattutto siamo consapevoli di dover fare di più perché l'asticella è molto alta».

Intanto è stata svelata la Top 11 del Gran Gala del Calcio AIC. Per il Milan sono stati premiati Gigio Donnarumma, Theo Hernandez (Sono molto felice, è un bel premio. Speriamo di riceverne tanti altri. Oggi siamo in un buon momento ma dobbiamo continuare così per arrivare al massimo) e Frank Kessie, destinato a fine stagione a lasciare la maglia rossonera. Ma fino a quando sarà in campo, è pronto a lottare per il Milan: «Dobbiamo continuare su questa strada per arrivare fino alla fine e dare il massimo. Questo premio ti dà la forza di continuare a lavorare tanto per dimostrare ancora. Ringrazio la squadra, il mister e tutti quelli che mi hanno votato. Loro mi danno ancora una grande mano per continuare su questa strada e dobbiamo continuare per arrivare più in fondo possibile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA