Milan, Rebic e Krunic positivi al Covid: tegola sui rossoneri prima del big match con la Juve

Brutta notizia per il Milan, a poche ore dal big match contro la Juventus: Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi al coronavirus. La notizia arriva poco dopo quella della positività di due giocatori bianconeri, Juan Cuadrado e Alex Sandro.

Il tampone è stato eseguito nella giornata di ieri e la notizia ufficiale del club rossonero è giunta in tarda mattinata. «Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus», si legge in una nota del Milan. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 15:00

