Le pagelle di Milan-Parma 2-2: Rebic inguardabile (4,5), Donnarumma (5) che succede? Theo, un altro livello rispetto agli altri (7,5)

DONNARUMMA 5

Gigio non è senza colpe, soprattutto sulla violenta testata di Kurtic

CALABRIA 6

Verticalizzazioni al cubo, peccato che si perda nelle diagonali difensive…

GABBIA ng

Esce troppo presto per infortunio (5’ pt Kalulu 6: Su Gervinho non sbaglia, sul primo gol l’errore non è suo. Sul raddoppio nemmeno. Per il resto, al suo esordio in Serie A, fa decisamente bene…)

ROMAGNOLI 6

Ogni partita è costretto a cambiare il suo partner. Lo lasciano tutti…

THEO HERNANDEZ 7,5

Mamma mia che giocatore. Due reti per un punto fondamentale e per non perdere di vista lo scudetto…

KESSIE 5

Meno bene del solito. Meno incisivo. Al posto del coltello tra i denti ha messo un torrone morbido alle mandorle

BENNACER 5

Fatica a tenere il righello diritto in mezzo al campo. Sbaglia anche gli esercizi di copertura. Esce con la punta della matita rotta. Speriamo non sia nulla di grave

(30’ st Tonali 6: mette ordine in un centrocampo senza idea e fiato)

CASTILLEJO 5

Una rete annullata e nient’altro. Pioli lo manda sotto la doccia

(1’ st Rafael Leao 6: Accende il Milan anche se sulla fascia sbagliata)

BRAHIM DIAZ 6

Non è fortunato. Ma quella gira, proprio come il pallone che calcia all’incrocio. Pioli però non è contento e lo toglie dopo soli quarantacinque minuti

(1’ st Hauge 5: quarantacinque minuti senza una magia)

CALHANOGLU 7

Un incrocio dei pali, un palo esterno e anche una traversa e una maratona di Sepe. Manca solo un palo interno e andare a Lourdes…

REBIC 4,5

Fare la prima punta non gli piace proprio, non gli riesce nemmeno. Non tira mai una volta in porta. Ora c’è bisogno di Ibra per tornare far davvero paura

PIOLI 6

Il suo diavolo non muore mai. Due reti fatte, una annullata, quattro pali. Il primo posto è sempre del Milan e poco importante se le altre si avvicinano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 10:45