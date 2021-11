Champions, Milan-Porto 1-1. Le pagelle: Tonali è ovunque, Ibra segna invano

Milan-Porto 1-1 in Champions, le pagelle.

TATARUSANU 5,5 C’è la forte l’impressione che i suoi compagni no nei fidino di lui…

CALABRIA 5 Luis Diaz gli fa venire il mal di testa e pure il fiatone. A proposito di dettagli… (1’ st Kalulu 6,5: da un suo tiro rinascono le speranze di Champions del Milan. Lui fa questo e altro. Bravo Pierre in continua crescita)

TOMORI 5 Fuori giri in più di un’occasione. Anche lui, come tanti suoi compagni, soffre l’Europa, quella che conta…

ROMAGNOLI 6 Lucido fino alla fine, anche nelle difficoltà non sbaglia mai. Peccato perderlo a zero…

THEO HERNANDEZ 5 È imprendibile ma va sempre e solo dritto. E alla fine sbatte sempre contro il muro del Porto

TONALI 7 È ovunque, su ogni pallone c’è sempre e solo lui. Ma perché Pioli toglie proprio lui e non Ismael Bennacer? Errore. (23’ st Kessie 5: Male, senza cattiveria)

BENNACER 4,5 In Italia avrebbero fischiato un fallo che in Europa non c’è mai. Inutile prendersela con l’arbitro. Questo è il calcio…

SAELEMAEKERS 5 Mai in partita. Poco preciso, sempre in ritardo, continuamente richiamato da Pioli che dopo nemmeno mezz’ora pensa di cambiarlo insieme ad altri dieci. Poi ci ripensa e fa un errore…

BRAHIM DIAZ 5,5 Non giocava da sue settimane e si vede. Sparisce col passare dei minuti… (23’ st Krunic 6: Non fa niente di più del suo predecessore se non aiutare Ibra)

RAFAEL LEAO 5 Come al solito tanto fumo, pochissimo arrosto. Fare la differenza in Serie A a volte è troppo semplice… (40’ st Maldini ng)

GIROUD 6 Lui l’incrocio l’aveva anche trovato ma Diogo Costa fa qualcosa di super. Un miracolo che ripete anche nella ripresa. Niente da dire su Olivier… (31’ st Ibrahimovic 6: un gol l’avrebbe anche fatto, peccato che si sia alzata la bandierina..)

PIOLI 5 Come all’andata il suo Milan sbaglia partita. Qualche responsabilità è sua. Ora il passaggio della fase a gironi è complicatissima, quasi impossibile. Serve un miracolo e questo Diavolo non sembra in grado di farlo…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 21:12

