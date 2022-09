Milan, ora con la Samp Pioli vara il turn-over

di Luca Uccello

Avanti con il turnover. A Genova, Stefano Pioli ha bisogno di nuove energie. E le troverà cambiando il suo Milan, cambiando i giocatori che più ne hanno bisogno dopo aver giocato il derby di Milano, dopo aver affrontato alla pari il Salisburgo nel ritorno in Champions League. Confermando che l’Europa è sempre la casa dei rossoneri. Rossoneri che hanno perso solo una delle loro ultime dodici partite di esordio nella fase a gironi della massima competizione europea per club: otto vittorie e tre pareggi.

Ora però si torna in campionato e bisogna dare continuità alla vittoria sull’Inter. Bisogna restare attaccati alle prime posizioni in classifica e per restarci non bisogna sbagliare partita contro la Sampdoria e approfittare del momento di difficoltà della squadra di Marco Giampaolo, che a Milanello non ha certo lasciato un ottimo ricordo tra società e tifosi.



