Pioli riparte da Salerno: «Questo Milan ha ancora fame di vittorie»

di Luca Uccello

Obiettivo iniziare al meglio e giocarsela fino alla fine. In campionato come in Europa. Supercoppa e Coppa Italia comprese. «Dobbiamo ripartire con la stessa voglia e determinazione. Serviranno tanti punti per essere competitivi. Ma noi ci siamo, il nostro spirito non deve cambiare». Parole di Stefano Pioli che a Salerno, la prima dell’anno dopo una pausa lunga 50 giorni, non può sbagliare. «In queste amichevoli ci siamo focalizzati su delle cose tattiche e su queste vogliamo portare avanti il nostro percorso». Un percorso che il tecnico del Milan è convinto di riuscire a portare a termine al meglio: «Stiamo bene fisicamente e mentalmente. So che il tasto fisico preme tanto, ma è la qualità e l’atteggiamento mentale che fa la differenza ed è lì che noi vogliamo fare la differenza».

E fare la differenza significa riuscire a raggiungere il Napoli, riuscire a superarlo. Non ci sono alternative se si vuole provare a tenersi cucito al petto lo scudetto. Se si vuole conquistare la seconda stella. «Per provare a vincere il campionato servono tanti punti, più di 85 probabilmente. Bisogna vincere tante partite. Non dobbiamo andare troppo avanti con il pensiero, pensiamo solo alla gara di domani. Ci troveremo di fronte un avversario tosto, ma vogliamo ricominciare bene il nostro percorso». Un percorso da perseguire con Theo Hernandez e Giroud subito dall’inizio: «Li ho ritrovati bene mentalmente e fisicamente. C’è delusione dopo aver perso la finale, ma sono tornati bene. Sono disponibili e carichi». E quanto è carico Pioli? Quanto è affamato Pioli? «Abbiamo 4 obiettivi, vogliamo vincere qualcosa. Lo ripeto alla squadra, anche se so che non ce n’è bisogno. Vogliamo rimanere nella storia del Milan e per farlo dobbiamo continuare a vincere. Se vogliamo essere una squadra dobbiamo cercare di vincere anche quest’anno. Abbiamo grande fame. Dobbiamo vincere altri titoli».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 06:50

