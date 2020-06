Milan, Pioli punta tutto su Rebic. Il croato vice-Ibra contro la Juve

Stefano Pioli è pronto a scommettere tutto su Ante Rebic. E’ lui l’uomo che dovrà prendere per mano il Milan, trascinarlo dove Ibra non potrà, per colpa di quella lesione al polpaccio che lo terrà fuori, si spera, non più di due-tre gare. Tocca al croato provarci. Ma attenzione a illudersi. L’esplosione di Rebic coincide esattamente con l’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Lui ha cambiato la squadra, ha saputo dare la scossa a chi come l’ex Eintracht Francoforte sembrava un oggetto misterioso, un altro acquisto sbagliato. Fino alla gara con l’Udinese era così. Poi è successo qualcosa che lo ha cambiato. E’ arrivata la fiducia di Pioli, quella dei suoi compagni. Una fiducia fondamentale per regalare dieci punti in classifica con reti decisive (Udinese, Brescia, Torino e Fiorentina) e una mezza finale di Coppa Italia che andrà conquistata venerdì sera a Torino in una gara secca, senza supplementari, dove non bisognerà perdere. L’1-1 dell’andata può aiutare il Milan che ovviamente non potrà accontentarsi. Toccherà a lui riprovarci a metterla dentro, a lui cercare di non far rimpiangere Zlatan. Non sarà semplice perché giocare là da solo, in avanti, dentro l’area di rigore, non è propriamente il suo ruolo. Ma Pioli preferisce lui a Rafael Leao. In allenamento, in partitella Rebic ha saputo mostrare qualcosa in più del giovane portoghese che continua a peccare di testa più che con i piedi. Leao in panca, Rebic in campo queste le prime indicazioni, le possibili scelte. Una nuova iniezione di fiducia per un giocatore che prima dell’emergenza coronavirus, del blocco del campionato, sembrava destinato a essere riscatto con un anno di anticipo. Poi l’addio di Boban, quello possibile di Maldini e Pioli. Un cambiamento dietro l’altro che ha rimesso in discussione un’operazione che sembrava scontata. Un riscatto a 20 milioni di euro. Una cifra, un affare. Ora è meglio non pensarci. Meglio non concentrarsi su questo ritrovato finale di stagione per cercare di arrivare in doppia cifra, per cercare di portare il Milan in Europa, quella piccola, in attesa di un nuovo progetto, di un altro allenatore… Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 19:01



