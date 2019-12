Pioli non ci sta: «Abbiamo creato 10 palle gol, avremmo dovuto vincere»

«Potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo, con più velocità e precisione. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto, abbiamo avuto 8-10 occasioni chiare. Dovevamo vincere, ma non ci siamo riusciti, vuol dire che dobbiamo lavorare ancora tanto». L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta così il pareggio casalingo per 0-0 con il Sassuolo. «Rimane una piccola striscia positiva, la migliore in questa stagione, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima gara -aggiunge Pioli ai microfoni di Sky Sport-. Con un pò di determinazione in più l'avremmo portata a casa. Dobbiamo essere ancora più precisi a livello tecnico, abbiamo commesso errori che possono costare chiaro». Domenica 15 Dicembre 2019, 18:00







