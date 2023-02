Stefano Pioli vince la Panchina d'Oro: sul podio Nicola e Spalletti. Per Inzaghi nemmeno un voto

La Panchina d'Oro per la stagione 2021-22 è stata vinta da Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, che ha conquistato lo scudetto nello scorso campionato, è stato il più votato dai colleghi (33 voti su 46 presenti) durante la cerimonia che si è svolta oggi a Coverciano a conclusione del tradizionale corso di aggiornamento. Pioli succede nell'albo d'oro a Antonio Conte.

Pioli vince la Panchina d'Oro

Nella classifica della Panchina d'Oro, Pioli ha preceduto Davide Nicola (4 voti) e Luciano Spalletti (3 voti). Nessun voto invece per Simone Inzaghi, nonostante la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana della scorsa stagione e il secondo posto in campionato. La Panchina d'argento per la Serie B è stata invece vinta da Fabio Pecchia promosso in A con la Cremonese e la Panchina d'oro per la Serie C 2021-22 da Silvio Baldini per l'esperienza con il Palermo.



«Sono emozionato, quando rivedo quanto fatto l'anno scorso le emozioni si sentono ancora», ha detto Stefano Pioli ricevendo la Panchina d'oro per la stagione 2021-22. «Grazie ai colleghi che mi hanno votato - ha continuato il tecnico del Milan - Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano con noi a Milanello, con il club, i dirigenti, lo staff che è il motore del mio lavoro. E grazie in particolare ai miei giocatori che continuo a considerare la parte determinante, so di allenare un gruppo davvero speciale».

