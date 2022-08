Milan, con Messias e Giroud c'est plus facile: Pioli sbanca Marsiglia 2-0

di Luca Uccello

Ancora una volta tutto facile. Davide Calabria capitano, Simon Kjaer in panchina per la prima volta dall’infortunio di dicembre. Poi anche in campo per un ventina di minuti. Adli comincia al suo fianco. A riposo all’inizio anche Rafael Leao. Ma il Milan vince anche a Marsiglia. Al Velodrome davanti a oltre 60 mila tifosi francesi, il Milan domina ancora il suo avversario.

Lo fa grazie al suo gioco ormai collaudato, a Junior Messias che apre le marcature con un tiro all’incrocio da applausi. Poi tocca ancora a Giroud confermare di essere l’attaccante titolare. Lo fa con un diagonale preciso su un passaggio perfetto del brasiliano che non vuole perdere il posto sulla destra. Insomma, ecco servito il 2-0 a Marsiglia. Poi ci sono le parate di Maignan, la forza di Tonali e la crescita continua di Rebic. Ora ancora novanta minuti di calcio amichevole con il Vicenza prima di fare sul serio, rimettere in gioco il titolo di campione d’Italia vinto a maggio.

Chiuso l’affare per Charles De Keteleare, che dovrebbe svolgere le visite mediche nelle prossime ore prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime cinque stagioni, ora Paolo Maldini e Frederic Massara puntano il sostituto di Frank Kessie (si punta ancora Renato Sanchez: c’è l’accordo con il Lille ma non più con il giocatore). Se non fosse il centrocampista portoghese potrebbe essere Frattesi e più facilmente Carney Chukwuemeka. Il classe 2003 dell’Aston Villa è esploso quest’anno in prima squadra e con la propria nazionale di categoria. Con la prima squadra dei Villains ha giocato 14 gare tra Premier e Coppa di Lega, riuscendo anche a fornire un assist. Consacrazione con l’Inghilterra Under 19 dove è stato tra i protagonisti della vittoria dei Tre Leoni all’Europeo di categoria: presente in tutte e 5 le gare in cui ha trovato anche 3 gol e 2 assist.

Poi c’è da rinforzare ancora la difesa davanti a Mike Maignan. Il primo obiettivo è quello di Japhet Tanganga. Il 23enne difensore inglese avrebbe già dato la sua parola a Maldini ma con Fabio Paratici bisogna trovare ancora la formula. Il club rossonero spinge per chiudere con il prestito con diritto di riscatto, mentre da Londra fanno sapere che la soluzione ideale sarebbe quella con l’obbligo di riscatto. Se non dovesse trovarsi l’accordo con Tanganga il Milan punterebbe su Abdou Diallo. Il difensore senegalese del Psg è uno dei tanti tagli di Galtier. Ma il Psg vorrebbe cederlo a titolo definitivo. E anche in questo caso manca l’accordo.

Con l’arrivo del difensore, Matteo Gabbia partirà in prestito secco destinazione Sampdoria. Con i blucerchiati l’accordo c’è già da tempo.

